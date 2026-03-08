Mojtaba Khamenei electo como el nuevo líder supremo del régimen de Irán: ¿Sobrevivirá?

La Asamblea de Expertos de Irán ha designado a Mojtaba Khamenei el nuevo líder supremo del país, en sustitución de su padre, el ayatolá Ali Khamenei.

Durante un extenso comunicado, la asamblea ha declarado que “después de estudios cuidadosos y extensos… en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que Alá lo proteja) es designado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, basado en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos”.

Mojtaba Khamenei era señalado en los últimos días como el principal candidato para suceder a su padre, quien murió el 28 de febrero durante el primer día de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. La televisión estatal iraní ha confirmado que la sucesión ha sido aprobada tras una sesión extraordinaria del órgano encargado para elegir al líder supremo.

El liderazgo supremo es de vital importancia central en la república islámica, debido a que otorga el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial. La designación de Mojtaba Khamenei abre la puerta para visibilizar la continuidad de la dinastía religiosa y la consolidación del sector conservador dentro del aparato estatal.

Estados Unidos e Israel han intensificado las advertencias y presiones públicas respecto a la sucesión en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que Washington debía aprobar cualquier nombramiento: “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, declaró este domingo. El régimen iraní ha reiterado que la elección del líder supremo es un asunto interno, mientras que la Casa Blanca insistió en que cualquier transición de poder en Irán debe considerar los intereses de seguridad regional.

Por su parte, el ejército israelí ha manifestado, a través de mensajes en farsi, que seguirá sus ataques contra cualquier sucesor del líder fallecido y quienes hayan participado para su elección. “La mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”.

La designación de Mojtaba Khamenei sucede en un momento de alta tensión regional, después del fallecimiento de Ali Khamenei, quien estuvo en el cargo de líder supremo durante más de tres décadas y concentró el poder político y religioso en Irán. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, la Asamblea de Expertos tomó la decisión en una sesión convocada de emergencia, siguiendo el protocolo previsto para la sucesión.

Mojtaba Khamenei, de 54 años, es conocido por su influencia en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su cercanía con los sectores más conservadores del clero chiita.