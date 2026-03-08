Trump dice que el próximo líder de Irán “no durará mucho” si no consigue su aprobación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una conversación telefónica con la corresponsal de la Casa Blanca de ABC News, Mary Bruce, que el próximo líder de Irán “no va a durar mucho” si no cuenta con su aprobación.

“Va a tener que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no va a durar mucho tiempo. Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver cada diez años, cuando no haya un presidente como yo que no vaya a hacerlo”, sentenció.

En ese contexto, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que su objetivo es evitar que la situación vuelva a repetirse en el futuro. “No quiero que dentro de cinco años la gente tenga que volver a hacer lo mismo o, peor aún, dejar que tengan un arma nuclear”, afirmó, al insistir en que Washington busca impedir que Irán desarrolle capacidades nucleares.

El líder republicano sostuvo además que Irán planeaba “atacar a todo Oriente Medio” y “apoderarse de toda la región”.

Por otra parte, declaró que “todo está sobre la mesa” cuando se le preguntó si consideraría enviar fuerzas especiales para incautar el arsenal nuclear iraní, sin ofrecer más detalles sobre posibles medidas que podría adoptar su Gobierno.

