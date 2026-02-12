Mujer escapa tras pasar años de haber sido secuestrada y violada por su captor

La Policía Nacional de España detuvo a un hombre acusado de secuestrar, agredir, humillar y violar a una mujer durante dos años en una pedanía de la ciudad de Murcia, al sureste de España.

La mujer, de 38 años e identificada como Salma, había sido denunciada como desaparecida en abril de 2024, pero fue hasta el martes de esta semana cuando se ha vuelto a saber de ella.

Según contó la propia víctima, logró escapar del encierro al que estaba sometida por su captor, justo en el momento en que el hombre dormía. Para lograr la huida, usó una escalera que le permitió saltar la valla de la vivienda y salir a la calle.

Una vez en libertad, solicitó la ayuda de un hombre que la llevó hasta el hospital Reina Sofía de Murcia, donde recibió atención sanitaria, informa Televisión Española. La mujer había perdido la visión de un ojo por las continuas agresiones y tenía cortes de navaja, pérdidas de varias piezas dentales, una brecha en la cabeza y moretones por todo el cuerpo, recoge elDiario.es.

a mujer estuvo raptada y sometida a continuas vejaciones, así como a un historial de torturas que incluyeron palizas, violaciones y condiciones análogas a la esclavitud. De hecho, contó que su agresor, de 50 años, le decía constantemente que la consideraba su esclava.

El miércoles, las autoridades registraron la vivienda donde la víctima permaneció retenida y encontraron armas blancas y de fuego, además de varias sustancias estupefacientes.

El día de la inspección, los agentes de Policía también detuvieron a otras tres personas: la hija del primer arrestado y dos vecinos, acusados de encubrir los malos tratos porque los conocían, pero no los denunciaron.