Mujer mata a un veterano militar en EE.UU. tras una disputa por un espacio de estacionamiento (VIDEO)

Una mujer disparó y mató a un veterano del ejército de 62 años durante una discusión por un lugar de estacionamiento frente a un supermercado Walmart en Florida, EE.UU., informó CBS News citando datos de la Oficina del Sheriff del condado de Broward.

La víctima, identificada como Bart Diguglielmo, recibió un disparo este martes. Después, fue trasladado al Broward Health Medical Center, donde falleció.

La mujer involucrada en el altercado permaneció en el lugar y cooperó con los detectives. Ella declaró a los investigadores que el disparo fue en defensa propia. Según la hermana de Diguglielmo, la víctima fue un veterano condecorado que sirvió en la guerra del Golfo y trabajó como enfermero durante 30 años. Los detectives presentarán el caso a la Fiscalía del condado de Broward una vez concluida la investigación para determinar si se presentarán cargos criminales.

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