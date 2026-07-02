Niño que fue olvidado por su padre pierde la vida por el calor dentro de un auto en EE.UU.

Medios locales informaron que un niño pequeño fue hallado sin vida el lunes en el estado de Florida después de que su padre creyera erróneamente que lo había dejado en la guardería, pero en realidad lo había olvidado dentro del vehículo bajo un calor abrasador.

“Al llegar, el Cuerpo de Bomberos de Plantation confirmó lamentablemente que el menor había fallecido”, señaló el Departamento de Policía de Plantation.

Leslie Novoa, directora del centro educativo, informó a Sub Sentinel que la víctima era un niño de 18 meses que asistía a ese centro educativo. Novoa relató que el padre debía dejar al menor en la escuela esa mañana, pero olvidó que su hijo seguía en el auto y se fue a trabajar.