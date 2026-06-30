Nueva demanda millonaria asedia a Julio Iglesias

El cantante español Julio Iglesias y su mujer, Miranda Rijnsburger, ya tienen fecha para comparecer ante la Corte de Miami, EE.UU., para defenderse de una demanda interpuesta en su contra por un agente inmobiliario que les pide casi seis millones de euros, explica 20 Minutos.

La demanda millonaria se refiere a una reclamación por los honorarios de intermediación por la venta de unas parcelas propiedad del artista en Indian Creek, un exclusivo islote en el condado de Miami-Dade.

El demandante sostiene que las dos partes, la vendedora y la compradora, le adeudan la comisión tras la venta de los terrenos a un acaudalado jeque árabe por más de 150 millones de dólares.

Por su parte, la defensa de Iglesias sostiene que su cliente es inocente y solicitará la anulación de la demanda, aludiendo a varios defectos de forma.

El reconocido cantante español, de 82 años, estuvo en el ojo del huracán a comienzos de año, cuando una exhaustiva investigación periodística desveló acusaciones de explotación sexual y laboral de varias de sus trabajadoras. El caso fue desestimado por los juzgados españoles, que argumentaron falta de jurisdicción, ya que los hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.