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Plaga en el ganado podría provocar pérdidas multimillonarias en EE.UU.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Ganado bovino. Foto Magnific

Una infestación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, cuyas larvas se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente, fue detectada en los estados de Texas y Nuevo México.

Según estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos citadas por Bloomberg, un brote similar al registrado en 1976 —cuando la mosca infectó a 1,8 millones de cabezas de ganado vacuno y ovino en Texas— le costaría a los productores locales 732 millones de dólares al año y provocaría una pérdida de 1.800 millones de dólares para la economía del estado.

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