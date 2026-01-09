Potente explosión en una vivienda en España (FOTO)

Una persona falleció este viernes luego de una potente explosión de gas que se produjo dentro de un apartamento ubicado en el cuarto piso de un edificio ubicado en la calle Azcoitia del distrito de Carabanchel de Madrid, la capital de España, informó Emergencias Madrid en la red social X.

De acuerdo con la referida oficina del ayuntamiento madrileño, la explosión provocó la caída de parte del forjado de la fachada de la vivienda y dejó a varias personas heridas. Además, el cuerpo de Bomberos de Madrid logró rescatar de los escombros a cuatro personas. Según medios locales, el incidente habría ocurrido cerca de las 4:30 de la tarde, cuando la Policía Municipal recibió el primer aviso de emergencia. El total de heridos serían ocho personas.