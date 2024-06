Primer discurso de la candidata opositora Xóchitl Gálvez tras triunfo de Claudia Sheinbaum

Xóchitl Gálvez, que ha reconocido su derrota en las presidenciales de México, señaló que el “proceso electoral fue profundamente inequitativo”.

La postulante opositora Xóchitl Gálvez ha reconocido su derrota en las elecciones generales en México en su primer discurso tras la jornada electoral. “Hace unos momentos, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido: tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que, además, parece ser irreversible”, declaró.

“Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política, por ello reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales”, agregó.

Gálvez también señaló que ya se ha comunicado con la virtual ganadora, Claudia Sheinbaum “para reconocer el resultado de la elección”. “Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su Gobierno, le va a ir bien a nuestro país”, agregó. Tras el cierre de los colegios, la candidata opositora se declaró en un primer momento ganadora de las elecciones.

Así fue como XÓCHITL GÁLVEZ reconoció el triunfo de SHEINBAUM La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, reconoció los resultados del Conteo Rápido y agradeció a sus simpatizantes. También aseguró que el proceso electoral fue inequitativo y el más violenta de la historia de… pic.twitter.com/XyPPKtksQB — Expansión (@ExpansionMx) June 3, 2024

El proceso electoral “más violento”

La candidata opositora ha calificado de “granito histórico” que México “vaya a tener a su primera mujer presidenta”. “Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y de soluciones a los graves problemas del país y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas”, aseveró.

Al mismo tiempo, Gálvez denunció el carácter “profundamente inequitativo” de un proceso electoral, marcado -dijo- por “la intervención sistemática del Poder Ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales”. “Ha sido, además, el proceso electoral más violento de la historia de nuestro país”, resaltó.

Tras agradecer a quienes la apoyaron en las elecciones, Gálvez dijo que “ser candidata de esta gran coalición de ciudadanos y partidos ha sido el más grande honor” de su vida, al tiempo que prometió seguir “militando en la causa invencible de la democracia”. “Nos vemos en tres años o en seis”, concluyó.