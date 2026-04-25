Yolanda Andrade alza la voz por desapariciones en México y pide a Sheinbaum “sacar la garra”

En medio de su situación de salud por la esclerosis lateral amiotrófica, la conductora Yolanda Andrade expresó públicamente su preocupación por la crisis de desapariciones y la violencia en México, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

En el video, que rápidamente se viralizó, la presentadora manifestó su consternación ante el dolor que atraviesan muchas familias en el país, señalando que la desaparición de personas, especialmente jóvenes, se ha vuelto una situación cada vez más frecuente.

Asimismo, cuestionó la respuesta de las autoridades ante estos hechos, planteando dudas sobre el papel de las instituciones en la búsqueda de justicia y el combate a la impunidad. También hizo énfasis en el sufrimiento de las madres y familiares de personas desaparecidas, quienes viven en constante incertidumbre.

En su mensaje, Andrade se dirigió directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien pidió asumir un papel más firme frente a la situación de inseguridad que enfrenta el país.

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Yolanda Andrade cuestiona: “¿Dónde está el gobierno?”

“Hoy me desperté muy estremecida porque en mi país hay mucha tristeza, hay mucho dolor y hay algo a lo que estamos acostumbrándonos a que suceda: a que la gente desaparezca, a que los jóvenes desaparezcan”, expresó la presentadora al inicio del video.

“¿Dónde está, dónde está la justicia? ¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia?”.

“Señora, póngase los pantalones. ¡Póngase los pantalones, Claudia! Sí, como mujer, porque somos más chingo*** que esos cabr****. Saque la garra”.

“Señora Presidenta @Claudiashein póngase los pantalones, saque la garra”……..

Con un durísimo mensaje, la actriz @yolandandrade habla de las desapariciones, la violencia y la angustia que se vive en el país y en su Culiacán frente a una ausencia de justicia.

Al… pic.twitter.com/cGU73nkSQo — Ruby Soriano (@rubysoriano) April 25, 2026

Exige se retome investigación

De igual forma, la conductora hizo un llamado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitando que se retome la investigación de un caso específico de desaparición ocurrido en la zona de Las Quintas, en el que estaría vinculado un familiar suyo.

Finalmente, Andrade afirmó que no puede permanecer en silencio ante la situación y expresó su solidaridad con las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos, reconociendo el dolor que enfrentan día a día.