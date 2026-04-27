Trump cuenta cómo su esposa reaccionó al tiroteo durante la cena de corresponsales

El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó la reacción de la primera dama, Melania Trump, al tiroteo ocurrido el pasado sábado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton.

“A la gente no le gusta que se diga que estaba asustada, pero desde luego, quiero decir, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? Para entonces, creo que ella se dio cuenta, con antelación, de que eso era más una bala que una bandeja”, dijo el mandatario durante una entrevista para el programa ’60 Minutes’ de CBS News.

En las imágenes del momento, se puede ver a la primera dama sentada junto a Trump y cómo cambia su expresión facial de un segundo a otro tras presentarse varios disparos.

Posteriormente, el Servicio Secreto evacuó a los mandatarios junto con otros miembros del Gabinete.

“Miré su cara hace un rato, antes de venir. Vi la escena; me la pusieron en un buen primer plano. Y parecía muy alterada por lo que acababa de ocurrir. ¿Y cómo no?”, añadió Trump.

El sospechoso fue detenido en el momento

Durante una rueda de prensa posterior al incidente, el mandatario afirmó que el sospechoso portaba varias armas antes de que el Servicio Secreto lo detuviera.

El agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente de Torrance, California, según dos agentes citados por AP. Funcionarios señalaron que no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar de las autoridades.

Medios también apuntan que el sospechoso se dedicaba a la enseñanza en colegio y, en diciembre de 2024, incluso se le otorgó el título de maestro del mes de educación C2 en Torrance. Además, sería partidario del Partido Demócrata e hizo una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024.