Muertos y heridos en un ataque con artefacto explosivo contra un bus en Colombia (VIDEO)

Este sábado se registró un nuevo atentado en Colombia, en medio de la nueva escalada de violencia armada en el país, cuando un artefacto explosivo detonó cerca de un bus que transitaba por la vía Panamericana, que conecta los departamentos del Cauca y Nariño.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias”, informó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

El funcionario manifestó que el departamento “no puede seguir enfrentando solo esta barbarie”. “Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas”, manifestó, añadiendo que las autoridades exigen al Gobierno Nacional “acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público” que atraviesa el país.

En el autobús iban 45 pasajeros, todos ellos integrantes del territorio indígena Sath Tam Kiwe, que habían salido desde el resguardo indígena La Aguada San Antonio para una excursión.

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