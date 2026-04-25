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Sicarios asesinan a balazos a un hombre y a su hijo de 11 años en Costa Rica

El doble homicidio ocurrió la mañana de este viernes en Esperanza de Puntarenas, cuando desconocidos rafaguearon el vehículo en el que viajaban las víctimas.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El vehículo queda lleno de balas.

ESPERANZA DE PUNTARENAS, Costa Rica.- Un hombre de 41 años y su hijo de 11 años fueron asesinados a balazos la mañana de este viernes en Esperanza de Puntarenas, en un aparente ataque sicarial.

Las víctimas fueron identificadas como Roger Rosales, de 41 años, y su hijo de 11 años. Según los primeros reportes, sicarios desconocidos llegaron al lugar y rafaguearon el vehículo en el que se encontraban ambos.

Roger Rosales, de 41 años, y su hijo de 11 años.

Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron que los criminales utilizaron armas de alto poder, entre ellas una ametralladora R-15, un AK-47 y una pistola 9 milímetros.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.

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