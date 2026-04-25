Sicarios asesinan a balazos a un hombre y a su hijo de 11 años en Costa Rica

ESPERANZA DE PUNTARENAS, Costa Rica.- Un hombre de 41 años y su hijo de 11 años fueron asesinados a balazos la mañana de este viernes en Esperanza de Puntarenas, en un aparente ataque sicarial.

Las víctimas fueron identificadas como Roger Rosales, de 41 años, y su hijo de 11 años. Según los primeros reportes, sicarios desconocidos llegaron al lugar y rafaguearon el vehículo en el que se encontraban ambos.

Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron que los criminales utilizaron armas de alto poder, entre ellas una ametralladora R-15, un AK-47 y una pistola 9 milímetros.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.