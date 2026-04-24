“Moriré con una sonrisa en los labios”: una mujer de 56 años sin enfermedad viaja a Suiza para recibir la eutanasia

Wendy Duffy, una británica de 56 años, ha viajado a Suiza para poner fin a su vida después de presenciar hace cuatro años la muerte de su único hijo, Marcus, en circunstancias terribles, informa Daily Mail.

Acudió a Pegasos, una institución suiza conocida por tener criterios de admisión menos estrictos. Su solicitud fue aceptada tras un proceso de un año que incluyó análisis psiquiátricos y el pago de aproximadamente 13.500 dólares.

Duffy, que no padece de ninguna enfermedad física, declaró al medio que está “deseando que llegue ese momento”.

Wendy está convencida de su decisión

Ninguna de las muchas terapias que ha recibido le ha servido para sobrellevar la muerte de su hijo, ocurrida a los 23 años cuando se atragantó comiendo y quedó en muerte cerebral. Wendy ya intentó quitarse la vida y estuvo peligrosamente cerca de quedar gravemente incapacitada. “Esto me parece una forma más tranquila y ordenada de proceder”, dijo en referencia a la eutanasia.

Aunque la ley suiza exige que el paciente se administre la medicación por sí mismo, Wandy se mostró preparada y ilusionada. “No cambiaré de opinión. Alégrense por mí. Sé que moriré con una sonrisa en los labios”, declaró.

También ha organizado los detalles finales: desde la redacción de mensajes de despedida para su círculo más cercano hasta la elección de la vestimenta y la música que sonará en ese momento.

Duffy aseguró que sus familiares, aunque desconocen el plazo del trámite por su propia seguridad, son conscientes de su decisión y “la entenderán”, porque “saben al cien por cien que no es feliz y no quiere estar aquí”.

En la práctica, los casos de origen puramente psiquiátrico generan mayor controversia y exigen requisitos rigurosos: debe acreditarse una patología grave, crónica y resistente a terapias. Aunque otras entidades suizas como Dignitas suelen rechazar estas situaciones, el sufrimiento de la paciente fue validado bajo los criterios de Pegasos.

Aunque al menos un ciudadano británico a la semana recorre el mismo camino que Wendy, ella lo ha hecho con menos discreciones y ha querido participar en el debate. “Mi vida; mi decisión. Ojalá esto estuviera disponible en el Reino Unido, así no tendría que ir a Suiza”, manifestó.