Graban por primera vez “un momento histórico” con un orangután de Sumatra (VIDEO)

Se ha grabado por primera vez en la historia a un orangután de Sumatra (‘Pongo abelii’) utilizando un puente colgante para superar la fragmentación del bosque, según un comunicado publicado este viernes por la ONG Sumatran Orangutan Society (SOS).

“¡Llegó el momento! El momento que hemos estado esperando pacientemente desde que SOS y [la ONG] TaHuKah iniciaron nuestro proyecto de puentes colgantes en Toba Occidental [Indonesia] hace más de dos años”, reza el texto. “¡Un joven orangután de Sumatra macho ha utilizado nuestro puente colgante para cruzar la carretera y llegar a una nueva zona de selva tropical!”, añade.

Asimismo, explica que las imágenes —que corresponden al 14 de diciembre de 2025— muestran cómo el primate camina con confianza por el puente, se detiene para contemplar el paisaje y luego, mirando de nuevo a su hogar, cruza la carretera, afirmando que este es sin duda el mejor video que los internautas verán hoy o incluso en todo el año.

“Este momento histórico, grabado por una cámara trampa en el distrito de Pakpak Bharat, en el norte de Sumatra, es un hito mundial para la especie”, continúa. “Si bien otros primates, como gibones, langures y macacos, ya habían sido observados utilizando los puentes de copas de los árboles para cruzar la carretera, este suceso confirma que los orangutanes de Sumatra, en peligro crítico de extinción, pueden y utilizan estos puentes para superar la fragmentación del bosque”, agrega.

Finalmente, la organización indica que muchos otros orangutanes de Sumatra necesitan un puente colgante, ya que en estos momentos 750 ejemplares siguen atrapados en ‘islas’ forestales en dicha región, aislados por carreteras como esta, por lo que instan a realizar donaciones para esta causa ambiental.