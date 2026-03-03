Principal corporación atómica de Rusia reporta que pierde contacto con la dirección del sector nuclear iraní

El director de la corporación energética rusa Rosatom, Alexéi Lijachiov, comunicó este martes que se ha perdido contacto con los dirigentes del sector nuclear iraní en medio de la escalada en Oriente Medio desatada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

Rosatom es la principal contratista de la central nuclear ubicada en la ciudad iraní de Bushehr, que actualmente construye su segunda y tercera unidad de energía. Lijachiov indicó que la situación en la planta permanece “bajo control”, pero advirtió que el estado de otras instalaciones nucleares en Irán es incierto debido a los continuos ataques estadounidenses e israelíes.

Asimismo, declaró que las operaciones en planta de Bushehr, donde se encuentran 639 empleados rusos, han sido suspendidas debido a los continuos ataques aéreos en su cercanía. “La central está ciertamente amenazada, ya que se escuchan explosiones a kilómetros de su perímetro. No están dirigidas a la central, sino a las instalaciones militares ubicadas allí, pero la amenaza está claramente aumentando”, aclaró.

Señaló también que “debido a las operaciones militares en curso contra Irán, es difícil predecir el curso futuro de los acontecimientos en este momento”. Al mismo tiempo, enfatizó que la central Bushehr es una prioridad para Rosatom. “Nuestro personal permanecerá allí en cualquier caso. Esta instalación será una de nuestras prioridades. Entendemos nuestra responsabilidad con el pueblo y el Gobierno de Irán”, dijo.