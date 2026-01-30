BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoReportan inesperado giro en el caso de Julio Iglesias
Mundo

Reportan inesperado giro en el caso de Julio Iglesias

El equipo legal del artista cuenta con "grabaciones", reseñó el medio local OKDIARIO.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El cantante Julio Iglesias en el Infinite Energy Center, Duluth, Georgia, 6 de diciembre del 2019.

El cantante Julio Iglesias en el Infinite Energy Center, Duluth, Georgia, 6 de diciembre del 2019.

El cantante español Julio Iglesias tiene “grabaciones” que probarían que “intentaron comprar” a empleadas suyas para denunciarle otra vez por agresión sexual, según reportó este jueves el medio local OKDIARIO tras citar fuentes cercanas a su entorno.

De acuerdo con estos informantes, las propias trabajadoras del artista habrían sido quienes le avisaron que estaban tratando de persuadirlas para acusarlo. “Todas le han dicho que es absolutamente falsa” la imputación que se conoció hace poco.

Dos exempleadas del servicio doméstico de Iglesias lo acusaron de los presuntos delitos de trata de seres humanos y agresión sexual, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación por “falta de jurisdicción de los tribunales españoles”.

Al parecer, las propias trabajadoras grabaron el momento en que trataron de convencerlas de presentar nuevas delaciones. “Se ofreció dinero a varias empleadas”, sostienen las fuentes. “El objetivo es que sean los tribunales quienes establezcan la veracidad de estos hechos y depuren responsabilidades”, añadieron.

En ese sentido, Iglesias y su equipo de abogados están reuniendo evidencias para emprender las acciones legales correspondientes, en virtud de un posible delito de denuncia falsa.

También te puede interesar

Rusia y Ucrania realizan intercambio de cadáveres

Reportan que en América Latina se acelera la...

Revelan una petición de Nicolás Maduro a sus...

Volkswagen ha retirado casi 44.000 vehículos eléctricos por...

EE.UU. otorga visa temporal a Petro para su...

Trump afirma que el despliegue naval en Oriente...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign