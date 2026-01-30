Reportan inesperado giro en el caso de Julio Iglesias

El cantante español Julio Iglesias tiene “grabaciones” que probarían que “intentaron comprar” a empleadas suyas para denunciarle otra vez por agresión sexual, según reportó este jueves el medio local OKDIARIO tras citar fuentes cercanas a su entorno.

De acuerdo con estos informantes, las propias trabajadoras del artista habrían sido quienes le avisaron que estaban tratando de persuadirlas para acusarlo. “Todas le han dicho que es absolutamente falsa” la imputación que se conoció hace poco.

Dos exempleadas del servicio doméstico de Iglesias lo acusaron de los presuntos delitos de trata de seres humanos y agresión sexual, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación por “falta de jurisdicción de los tribunales españoles”.

Al parecer, las propias trabajadoras grabaron el momento en que trataron de convencerlas de presentar nuevas delaciones. “Se ofreció dinero a varias empleadas”, sostienen las fuentes. “El objetivo es que sean los tribunales quienes establezcan la veracidad de estos hechos y depuren responsabilidades”, añadieron.

En ese sentido, Iglesias y su equipo de abogados están reuniendo evidencias para emprender las acciones legales correspondientes, en virtud de un posible delito de denuncia falsa.