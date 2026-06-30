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Revelan causa de muerte de la actriz que apareció en ‘El Aro’ y ‘Lilo & Stitch’: Lo que dijo su pareja

La artista falleció el pasado 16 de junio, a los 35 años, en un hospital.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Daveigh Chase.

La Oficina del Forense del condado de Los Ángeles, en EE.UU., reveló que la actriz Daveigh Chase murió debido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

De acuerdo con el informe, citado por TMZ, fue esa la causa básica de su fallecimiento. No obstante, se sumó otra condición importante, que era el consumo crónico de múltiples sustancias; es decir, el uso repetido de más de una droga a lo largo del tiempo, algo que figura como una afección significativa.

Así, se determinó que la muerte fue por causas naturales y ocurrió en un hospital. Chase falleció el pasado 16 de junio, a los 35 años. Su pareja, Roy Hernández, señaló entonces que la artista había sido diagnosticada recientemente de meningitis y varias infecciones sanguíneas graves.

Chase comenzó su carrera artística a los siete años. Participó en series como ‘Sabrina, la bruja adolescente’, ‘Hechiceras’ y ‘ER’, y alcanzó notoriedad en 2002 al darle voz a Lilo en la película animada ‘Lilo & Stitch’ e interpretar a Samara Morgan en ‘El aro’, papel por el que ganó el premio MTV Movie Award a la mejor villana en 2003. Más tarde estuvo en producciones como ‘Big Love’ y ‘S. Darko’, para finalmente alejarse de la actuación después de su aparición en ‘Jack Goes Home’, en 2016.

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