Revelan que un estadounidense murió tiroteado por agente migratorio

Un ciudadano estadounidense fue asesinado a tiros en el estado de Texas por un agente federal de inmigración el año pasado durante un control de tráfico, según indican los registros obtenidos por American Oversight, un grupo de vigilancia sin fines de lucro con sede en Washington.

Dichos documentos forman parte de un lote de archivos interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la mayoría de los cuales está censurada. Sin embargo, el organismo obtuvo acceso tras interponer una demanda basada en la Ley de Libertad de Información, informó AP este sábado.

La víctima es Ruben Ray Martínez, que tenía 23 años y falleció el 15 de marzo de 2025. Pese a que su muerte fue divulgada en los medios locales, las autoridades estadounidenses omitieron que en el fatal tiroteo estuvo involucrado un equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que forma parte del ICE.

En un comunicado emitido este viernes, el Departamento de Seguridad Nacional se pronunció sobre el trágico incidente, afirmando que ocurrió cuando Martínez “atropelló intencionalmente a un agente especial de Investigación de Seguridad Nacional”, lo que provocó que otro agente disparara “a la defensiva para protegerse a sí mismo, a sus compañeros y al público en general”.

Sin embargo, el organismo no justificó el motivo por el que, en los últimos 11 meses, no había hecho ningún comunicado de prensa ni ninguna otra notificación pública sobre el fatal tiroteo. El caso de Martínez sería el primero de, al menos, seis tiroteos mortales perpetrados por agentes federales desde el inicio de los operativos migratorios ordenados por Donald Trump.

¿Qué ocurrió exactamente?

De acuerdo con los documentos, poco después de la medianoche, los oficiales de HSI estaban ayudando a la Policía a redirigir el tráfico a través de una intersección concurrida después de un accidente vehicular en el que había varios heridos. Fue entonces que ordenaron al vehículo que conducía Martínez a detenerse. El motivo de la orden no fue indicado.

El informe reza que inicialmente, el conductor no respondió a las órdenes, pero finalmente se detuvo. Cuando los agentes le solicitaron a él y a otro pasajero que salieran del coche, Martínez aceleró y atropelló a uno de ellos, dejándolo sobre el capó, según se precisa. En ese momento, otro agente del HSI disparó varias veces a través de la ventanilla del conductor, que estaba abierta, y el vehículo se detuvo. Martínez fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde declararon su defunción.