Rusia y Ucrania realizan intercambio de cadáveres

Rusia y Ucrania han llevado a cabo este jueves un nuevo intercambio de cadáveres de soldados fallecidos. Así lo informó el asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski.

Rusia entregó a Ucrania más de 1.000 cuerpos de soldados caídos, mientras que la parte ucraniana envió los restos de 38 militares rusos. El último intercambio de este tipo tuvo lugar el 19 de diciembre del año pasado. En ese momento, Rusia entregó unos 1.000 cuerpos a Ucrania y Kyiv devolvió 26.

El año pasado, se alcanzaron acuerdos sobre el intercambio de cadáveres durante las conversaciones de Estambul entre las delegaciones rusa y ucraniana. En el verano de 2025, Rusia acusó a Ucrania de reticencia a devolver los cuerpos de los fallecidos. El desacuerdo sobre este asunto se resolvió posteriormente.