BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoRusia y Ucrania realizan intercambio de cadáveres
Mundo

Rusia y Ucrania realizan intercambio de cadáveres

El último intercambio de este tipo tuvo lugar el 19 de diciembre del año pasado.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Los cuerpos se encontraban congelados para que se mantuvieran.

Rusia y Ucrania han llevado a cabo este jueves un nuevo intercambio de cadáveres de soldados fallecidos. Así lo informó el asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski.

Rusia entregó a Ucrania más de 1.000 cuerpos de soldados caídos, mientras que la parte ucraniana envió los restos de 38 militares rusos. El último intercambio de este tipo tuvo lugar el 19 de diciembre del año pasado. En ese momento, Rusia entregó unos 1.000 cuerpos a Ucrania y Kyiv devolvió 26.

El año pasado, se alcanzaron acuerdos sobre el intercambio de cadáveres durante las conversaciones de Estambul entre las delegaciones rusa y ucraniana. En el verano de 2025, Rusia acusó a Ucrania de reticencia a devolver los cuerpos de los fallecidos. El desacuerdo sobre este asunto se resolvió posteriormente.

También te puede interesar

Reportan que en América Latina se acelera la...

Revelan una petición de Nicolás Maduro a sus...

Volkswagen ha retirado casi 44.000 vehículos eléctricos por...

EE.UU. otorga visa temporal a Petro para su...

Trump afirma que el despliegue naval en Oriente...

Fue liberado un condenado a cadena perpetua por...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign