“Te mandaremos a ti y a tus soldados a las profundidades del infierno”: Alto cargo iraní responde a Trump

El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, lanzó una fuerte advertencia al presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que Teherán lo enviará junto a sus soldados a “las profundidades del infierno”.

“Irán te enviará a ti y a tus soldados directamente a las profundidades del infierno; donde siempre has pertenecido”, escribió el alto cargo, en respuesta al ultimátum de 48 horas que Trump dio a Teherán este sábado.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, aseveró el mandatario.