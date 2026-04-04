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“Te mandaremos a ti y a tus soldados a las profundidades del infierno”: Alto cargo iraní responde a Trump

El mandatario estadounidense dio a la nación persa un ultimátum de 48 horas.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Presidente de los EEUU, Donald Trump.

El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, lanzó una fuerte advertencia al presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que Teherán lo enviará junto a sus soldados a “las profundidades del infierno”.

“Irán te enviará a ti y a tus soldados directamente a las profundidades del infierno; donde siempre has pertenecido”, escribió el alto cargo, en respuesta al ultimátum de 48 horas que Trump dio a Teherán este sábado.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, aseveró el mandatario.

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