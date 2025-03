Tensa reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca termina sin acuerdo

La reunión entre los presidentes de EEUU, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelesnkyy, terminó sin la firma del acuerdo por los minerales de tierras raras de Kiev tras una tensa conversación entre ambos mandatarios en la Casa Blanca.

Una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que buscaba cerrar un acuerdo para que Estados Unidos accediera a los minerales de tierras raras de Kiev, se convirtió en una tensa reunión entre los dos líderes.

“O vas a hacer un trato o nos vamos”, dijo Trump a Zelenskyy.

En una declaración en las redes sociales después del encuentro, Trump indicó que el acuerdo propuesto no se concretará.

“He determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la Paz si Estados Unidos está involucrado”, escribió Trump. “Puede volver cuando esté preparado para la Paz”.

Zelenskyy dijo durante el encuentro, en el que también participó el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance: “La gente está muriendo (…) se están quedando sin soldados”, dijo el mandatario ucraniano en uno de los tensos momentos de la conversación.

De acuerdo con Trump, Zelenskyy “le faltó el respeto a Estados Unidos de América en su querida Oficina Oval”.

El acalorado intercambio, presenciado por decenas de periodistas estadounidenses y ucranianos en la Oficina Oval, adoptó un tono combativo durante alrededor de 40 minutos. La mención de Zelenskyy a la invasión rusa de Crimea en 2014 estuvo entre entre ellos.

El vicepresidente Vance criticó inmediatamente a Zelenskyy, acusándolo de participar en una “gira de propaganda”.

“Creo que es una falta de respeto que usted venga a la Oficina Oval a intentar litigar esto frente a los medios estadounidenses”, le dijo a Zelenskyy.

Tanto Vance como Trump acusaron al líder ucraniano de no estar agradecido por la ayuda que su país ha recibido de Washington.

Zelenski, alzando la voz, respondió: “He dicho muchas veces gracias al pueblo estadounidense”.

“No tienes las cartas en este momento. Una vez que firmemos el acuerdo, estarás en una posición mucho mejor. Pero no estás siendo para nada agradecido, y eso no es algo agradable. Voy a ser honesto. Eso no es algo agradable”, dijo Trump sentado al lado de Zelenskyy, quien intentaba refutarlo.

Zelenskyy instó directamente a Trump a “no hacer compromisos con un asesino”. Trump, por su lado, dijo que Putin quiere llegar a un acuerdo. “Estás jugando con las vidas de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial”, le dijo al líder ucraniano.

Zelenskyy abandonó la Casa Blanca sin participar en una conferencia de prensa conjunta programada.

Respuesta de Zelenskyy

A pesar del final abrupto de la reunión, el líder ucraniano recurrió a las redes sociales para dirigirse al público estadounidense y al liderazgo de su país.

“Gracias, Estados Unidos”, publicó Zelenskyy en la red social X. “Gracias @POTUS, al Congreso y al pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando precisamente para lograrlo”.

Líderes europeos reaccionaron al tenso encuentro en la Casa Blanca, mientras que el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jefferies, dijo en un comunicado: “Durante tres años, el presidente Zelenskyy y el pueblo ucraniano han estado del lado de la democracia, la libertad y la verdad. Su éxito está en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Debemos apoyar a Ucrania hasta que se logre la victoria”.

Acuerdo minero

Antes del encuentro, Trump dijo que estaba cerca de firmar el acuerdo por las tierras raras de Ucrania con Zelenskyy.

“Tenemos algo que es un trato muy justo y estamos ansiosos por entrar y excavar, excavar, excavar y trabajar y obtener algo de tierras raras”, le dijo Trump a un Zelenskyy visiblemente incómodo.

El acuerdo incluye disposiciones para la copropiedad y gestión de un fondo de reconstrucción de posguerra para Ucrania, al que Ucrania destinará el 50 % de los ingresos futuros procedentes de los recursos naturales del país.

Pero un portavoz de la Casa Blanca dijo que el acuerdo no fue firmado.

Trump ha caracterizado el acuerdo sobre minerales como un tipo de “respaldo” en lugar de garantizar apoyo a fuerzas de paz europeas en Ucrania después de que termine su guerra con Rusia.

“Significa que vamos a estar dentro y es un gran compromiso de Estados Unidos”, dijo.

El acuerdo establece que Estados Unidos mantendrá un “compromiso financiero a largo plazo con el desarrollo de una Ucrania estable y económicamente próspera”. No hace ninguna referencia directa a los esfuerzos por poner fin a la invasión rusa de Ucrania ni a los futuros acuerdos de seguridad, salvo una sola línea: “El gobierno de Estados Unidos de América apoya los esfuerzos de Ucrania por obtener las garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera”.

Más allá del acuerdo sobre minerales, Trump no se ha comprometido a proporcionar garantías de seguridad para apoyar a las fuerzas de paz europeas a fin de hacer cumplir una futura tregua entre Ucrania y Rusia, como lo demandan Francia, Gran Bretaña y otros aliados de la OTAN.

“No me gusta hablar de mantenimiento de la paz hasta que tengamos un acuerdo”, dijo Trump durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico Kier Starmer el jueves en la Casa Blanca.

No se ha especificado cuánto valdría el acuerdo para Estados Unidos. Trump ha dicho que espera ganar cientos de miles de millones de dólares. Zelenskyy ha dicho que no firmaría un acuerdo que endeudara a su país por generaciones.

Primera reunión en la Casa Blanca

Trump y Zelenskyy han tenido varios encuentros en persona en el pasado, pero el viernes es el primero que se celebra en la Casa Blanca. A principios de este mes, ambos hablaron por teléfono, tras la llamada de Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Desde que asumió el cargo, Trump ha incrementado su campaña de presión sobre Ucrania, afirmando que Kiev inició la guerra con Rusia y llamando a Zelenskyy un “dictador”.

También ha repetido la afirmación de que Estados Unidos ha gastado 350.000 millones de dólares en la guerra de Ucrania, una cifra que eclipsa con creces la cantidad registrada por el Departamento de Defensa y el grupo de supervisión interinstitucional que rastrea las asignaciones estadounidenses a Ucrania.

Mientras tanto, Trump está llevando a cabo negociaciones directas con Rusia sin la participación de Kiev o de sus aliados europeos, defendiéndolas durante su conferencia de prensa del jueves como “sentido común”.

Describió las conversaciones como “muy avanzadas”, pero advirtió que sólo hay una pequeña ventana de tiempo para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra. Expresó su confianza en que Putin “cumplirá su palabra” y no lanzará más agresiones contra Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

[Patsy Widakuswara, Jeff Seldin, Mykhailo Komadovsky, Myroslava Gongadze y Kim Lewis contribuyeron a este informe]