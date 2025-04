The Telegraph: Irán valora lanzar un ataque preventivo contra una base con cazas estadounidenses

Se trata de la base Diego García, en el océano Índico, y el ataque podría ser la respuesta a una escalada de tensiones entre Trump y las autoridades iraníes.

Teherán podría atacar una base militar británica en el Índico donde están estacionados cazas estadounidenses para prevenir que Washington utilice los aviones para atacar el territorio iraní, informa The Telegraph citando fuentes. La base en cuestión es la de Diego García, situada en las islas Chagos, un archipiélago que conforma el Territorio Británico del Océano Índico.

Según un alto funcionario iraní, el Ejército de su país recibió la orden de prepararse para atacar la base en medio de las amenazas de Donald Trump de bombardear Irán. “Se está instando a los altos mandos a lanzar ataques preventivos contra la isla y la base si las amenazas de Trump se vuelven más serias”, aseveró el funcionario, agregando que las discusiones sobre la base “se han intensificado” desde que los estadounidenses desplegaron en Diego García cazas B-2 Spirit.

El medio indica que los aviones norteamericanos llegaron a la base británica la semana pasada y, de acuerdo con las imágenes tomadas por satélite, al menos tres B-2 Spirit, capaces de eludir defensas aéreas avanzadas, se encuentran en la isla. Además de los B-2 Spirit, la base también alberga bombarderos B-1 Lancer y B-52 Stratofortress.

Misiles preparados para atacar

El funcionario iraní señaló que algunos altos cargos sugirieron no destruir la base, sino lanzar misiles a las aguas cercanas a la isla para “enviar un mensaje claro a los estadounidenses” sobre la seriedad de la postura iraní. No obstante, la fuente subrayó que “la respuesta a las amenazas de Trump debería ser la acción, no las palabras”, asegurando que las bases estadounidenses en la región están al alcance de los misiles iraníes, que ya están listos “para apuntar a cualquier área desde la que Irán pueda ser amenazado, ya sea desde Diego García o Baréin”.

“Los mandos han recibido instrucciones para garantizar que todos los lanzamisiles estén preparados y que los emplazamientos nucleares estén bien protegidos. Se están preparando para una guerra total, con todo preparado para cuando Trump ataque”, manifestó.