“Tim, son reales”: congresista asegura que EE.UU. tuvo contactos con extraterrestres

El congresista estadounidense Tim Burchett ha afirmado este lunes que representantes del Gobierno de EE.UU. le confirmaron la existencia de vida extraterrestre y tecnología no terrestre, así como de contactos directos entre humanos y seres de otro mundo.

En una entrevista concedida a TMZ, el político republicano contó que funcionarios no identificados le proporcionaron “detalles específicos” acerca de esos encuentros: “Dieron direcciones. Dieron horas y fechas y nombres de personas que estaban en la reunión”. Según dijo, esta información llegó “hasta el Poder Ejecutivo de presidentes anteriores, no del actual”.

Al ser preguntado si se trataba de vida extraterrestre o de naves alienígenas, Burchett contestó que se puede decir con seguridad que ambas. No obstante, en su opinión, los extraterrestres no representan una amenaza para la humanidad: “No creo que estemos en peligro. Quiero decir, si estas cosas existen como creo que existen, podrían habernos destruido en un abrir y cerrar de ojos, pero simplemente no veo eso”.

Burchett también habló de artefactos submarinos que, según él, apuntan a la existencia de vida extraterrestre. Así, reveló que un alto oficial de la Armada le describió objetos submarinos del tamaño de “un campo de fútbol” que se movían a más de 200 millas por hora. “No hay ningún pez en el océano que haga eso. Ni siquiera tenemos un submarino que probablemente haga 40 millas por hora bajo el agua”, destacó.

En este contexto, relató que el militar, antes de despedirse y salir por una puerta lateral que nadie usa nunca, se acercó a él y le dijo: “Tim, son reales”. “Ese será el título de mi libro, supongo”, comentó el congresista.

El tema de los extraterrestres ha vuelto a sonar en los últimos meses en EE.UU., luego de que el expresidente Barack Obama afirmara en una entrevista que existe vida fuera de la Tierra. Posteriormente, el actual mandatario, Donald Trump, anunció que ordenaría la publicación de archivos gubernamentales sobre extraterrestres y ovnis, debido al “enorme interés” mostrado por el público.

Mientras tanto, el vicepresidente J.D. Vance admitió a finales de marzo que está “obsesionado” con los documentos sobre fenómenos anómalos, y prometió descubrir la verdad sobre los extraterrestres, añadiendo que su origen puede ser mucho más siniestro. “Me quedan tres años como vicepresidente. Voy a llegar al fondo de los archivos ovni”, prometió.