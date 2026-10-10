Trump afirma lo único que se sabe de la ganadora del Nobel de la Paz que es muy anti-Israel

“Le dieron el Premio Nobel. Algo anda mal en Noruega, se lo aseguro”, concluyó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la concesión del Premio Nobel de la Paz y aseguró que sus logros internacionales no fueron reconocidos por el comité encargado de otorgar el galardón.

“He puesto fin a ocho guerras, ocho guerras que estaban realmente en llamas”, afirmó el mandatario, quien también aseguró haber conseguido la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, y haber traído de regreso a más de 300 rehenes de otros países. Asimismo, sostuvo que había frenado a China y Taiwán y evitado que ocurrieran numerosos acontecimientos.

“Algo anda mal en Noruega”

Trump criticó que el premio fuera concedido a una mujer de la que, según dijo, nunca había oído hablar. “Le dieron el Premio Nobel a una persona de la que nadie había oído hablar. Yo nunca había oído hablar de ella, nadie que conozca había oído hablar de ella”, declaró. Además, afirmó que, por lo que había escuchado, la galardonada era “muy antiisraelí”, aunque reconoció que no la conocía.

“Le dieron el Premio Nobel. Algo anda mal en Noruega, se lo aseguro”, concluyó.

El Comité Noruego del Nobel es una institución “corrupta”, declaró anteriormente el presidente estadounidense, Donald Trump, al criticar la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz a Navanethem ‘Navi’ Pillay, jurista sudafricana.