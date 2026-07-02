Trump: “China intenta apoderarse del canal de Panamá y no vamos a permitir que eso suceda”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que China intenta apoderarse del canal de Panamá y Washington no permitirá que eso suceda.

“China intenta apoderarse del canal de Panamá y no vamos a permitir que eso suceda”, expresó el mandatario en un discurso ofrecido en Dakota del Norte.

El inquilino de la Casa Blanca hizo esa afirmación tras volver a asegurar que el canal de Panamá ha sido “el proyecto más caro” que su país ha “construido jamás en la historia hasta la fecha” y “también el más rentable”; en ese sentido, afirmó que tras entregar su manejo al país centroamericano, “lo primero que hicieron fue multiplicar por cuatro las tarifas para los barcos” y “luego la subieron de nuevo, dos veces”.

“Todo lo que hicieron fue ganar cantidades ingentes de dinero durante años y años”, agregó, tras aseverar que fue entregado por EE.UU. por “un dólar”. “¿Qué tan estúpido fue eso?”, se preguntó.

Durante su intervención, Trump hizo referencia a una conversación que tuvo previamente con el holograma de Theodore Roosevelt —el 26.º mandatario estadounidense (1901-1909)—, creado con inteligencia artificial, al que le preguntó si consideraba que el canal de Panamá es “su mayor logro”, obteniendo un “sí” como respuesta de parte del fallecido jefe de Estado.

Retomar el control

En reiteradas oportunidades, desde su vuelta al poder en enero de 2025, Trump ha amenazado con que EE.UU. retomará el control del canal de Panamá, administrado por Washington hasta 1999.

El presidente alega que el manejo de la neurálgica vía comercial panameña le permitirá a EE.UU. contrarrestar “la influencia” de otras potencias en la región, como China, que impulsan el desarrollo de importantes obras de infraestructura comercial en América Latina y el Caribe.

En abril pasado, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, manifestó que su país necesita acceso militar y comercial al canal de Panamá, así como a Groenlandia y al golfo de México, lugares que calificó como “territorios clave” para Washington.