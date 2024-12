Trump fue seleccionado la Persona del Año por la revista TIME

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump está de regreso en su ciudad natal de Nueva York, donde ha sido honrado como Persona del Año por la revista Time y tocará la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Hace unos seis meses, Donald Trump estaba sentado en un tribunal en el bajo Manhattan escuchando a un jurado que lo convertía en el primer expresidente condenado por un delito.

El jueves, tocará la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York a pocas cuadras de ese tribunal y será reconocido por la revista Time como su persona del año.

Los honores para el empresario convertido en político representan el último capítulo de su relación de amor-odio con Nueva York. También son una medida de la notable recuperación de Trump desde un expresidente condenado al ostracismo que se negó a aceptar su derrota electoral hace cuatro años ante un presidente electo que ganó la Casa Blanca de manera decisiva en noviembre.

Sam Jacobs, editor en jefe de Time, anunció en el programa “Today” de NBC el jueves por la mañana que Trump era la Persona del Año 2024 de Time. Jacobs dijo que Trump era alguien que “para bien o para mal, tuvo la mayor influencia en las noticias en 2024”.

Se espera que Trump esté en Wall Street para marcar el inicio ceremonial de las operaciones del día, según cuatro personas con conocimiento de sus planes que no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Trump también fue la Persona del Año de Time en 2016, cuando fue elegido por primera vez para la Casa Blanca. Fue incluido como finalista para el premio de este año junto con personalidades como la vicepresidenta Kamala Harris, el propietario de X Elon Musk, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Kate, la princesa de Gales.

La Bolsa de Nueva York invita regularmente a celebridades y líderes empresariales a participar en la ceremonia de apertura de las operaciones a las 9:30 a.m. El jueves será la primera vez que Trump haga los honores, que se han convertido en un marcador de cultura y política.

El año pasado, la directora ejecutiva de Time, Jessica Sibley, hizo sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para revelar la Persona del Año 2023 de la revista: Taylor Swift.

Durante el primer mandato de Trump, su esposa, Melania Trump, hizo sonar la campana para promover su iniciativa “Be Best” sobre el bienestar de los niños.

El viaje de Donald Trump a Nueva York desde su hogar adoptivo de Florida para hacer sonar el llamado del capitalismo en la meca de las finanzas encabeza una serie de visitas que el expresidente ha hecho a varios lugares de la ciudad este año.

Además de su presencia obligatoria en un juzgado del centro de la ciudad para su juicio, Trump, que siempre está en sintonía con el arte de las fotografías, realizó actos de campaña por toda la ciudad: en un parque de bomberos, una bodega y un sitio de construcción. También realizó un mitin en el Bronx, uno de los lugares de la ciudad donde Trump hizo avances durante la elección.

Para marcar la recta final de su campaña, realizó un mitin de alto octanaje en el Madison Square Garden, que recibió una reacción inmediata después de que los oradores allí hicieran insultos groseros y racistas y comentarios incendiarios. Trump siempre ha sentido fascinación por aparecer en la portada de la revista Time, donde apareció por primera vez en 1989. Ha afirmado falsamente que tiene el récord de apariciones en portada, y The Washington Post informó en 2017 que Trump tenía una foto falsa de sí mismo en la portada de la revista colgada en varios de sus clubes de golf.

Trump creó su imagen de desarrollador inmobiliario adinerado, que utilizó como estrella del reality show de televisión “The Apprentice” y durante su campaña presidencial. Ganó las elecciones en parte canalizando las ansiedades de los estadounidenses sobre la capacidad de la economía para satisfacer las necesidades de la clase media.

Después de las elecciones del 5 de noviembre, el S&P 500 subió un 2,5 % en su mejor día en casi dos años. El Promedio Industrial Dow Jones subió 1.508 puntos, o 3,6 %, mientras que el Nasdaq Composite subió un 3 %. Los tres índices superaron los récords que habían establecido en las semanas anteriores. Trump, que a menudo considera el mercado de valores como una medida de apoyo público, ha dicho que su próximo mandato como presidente debería comenzar el día después de la elección para que se le atribuyan las ganancias.

[Con información de The Associated Press]