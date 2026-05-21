WP: La Casa Blanca no permite que un médico expuesto al ébola regrese a EE.UU.

La Casa Blanca se resistió inicialmente a autorizar el retorno a Estados Unidos de un médico estadounidense expuesto al ébola mientras trabajaba en la República Democrática del Congo, lo que retrasó su evacuación y atención, informó The Washington Post citando a cinco personas familiarizadas con el asunto.

Según el diario, el médico, Peter Stafford, fue finalmente trasladado a Alemania.

Sin embargo, la Casa Blanca negó esa versión. El portavoz Kush Desai afirmó que la acusación era “absolutamente falsa” y acusó al periódico de no valer “el papel en el que se imprime”. Añadió que la “principal y única preocupación” del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, es garantizar la salud y seguridad de los estadounidenses.

Desai defendió además el traslado al hospital Charité en Alemania, que describió como una de las mejores instalaciones del mundo para tratar y contener enfermedades virales como el ébola, comparable con centros líderes en EE.UU.