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WP: La Casa Blanca no permite que un médico expuesto al ébola regrese a EE.UU.

El portavoz Kush Desai afirmó que la acusación era "absolutamente falsa"

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de médicos atendiendo un paciente con un peligroso virus. Imagen Magnific

La Casa Blanca se resistió inicialmente a autorizar el retorno a Estados Unidos de un médico estadounidense expuesto al ébola mientras trabajaba en la República Democrática del Congo, lo que retrasó su evacuación y atención, informó The Washington Post citando a cinco personas familiarizadas con el asunto.

Según el diario, el médico, Peter Stafford, fue finalmente trasladado a Alemania.

Sin embargo, la Casa Blanca negó esa versión. El portavoz Kush Desai afirmó que la acusación era “absolutamente falsa” y acusó al periódico de no valer “el papel en el que se imprime”. Añadió que la “principal y única preocupación” del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, es garantizar la salud y seguridad de los estadounidenses.

Desai defendió además el traslado al hospital Charité en Alemania, que describió como una de las mejores instalaciones del mundo para tratar y contener enfermedades virales como el ébola, comparable con centros líderes en EE.UU.

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