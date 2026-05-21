Las infecciones de transmisión sexual bacterianas, especialmente la sífilis y la gonorrea, alcanzaron en 2024 niveles récords en Europa, según un comunicado publicado este jueves por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Los datos reflejan 106.331 casos de gonorrea, un aumento superior al 303 % en relación con 2015, además de 45.577 contagios de sífilis. Por su parte, la clamidia se mantiene como la ITS más común, sumando 213.443 positivos, mientras que el linfogranuloma venéreo (LGV) reportó 3.490 casos.

“Las infecciones de transmisión sexual han ido en aumento durante los últimos 10 años”, sostuvo Bruno Ciancio, jefe de la Unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Prevenibles por Vacunación. Dicho repunte responde tanto a la mejora de los sistemas de vigilancia y pruebas como a los cambios de conducta de la población, en especial, por la menor frecuencia en el uso del preservativo.

“Sin tratamiento, estas infecciones pueden causar complicaciones graves, como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso”, informó el experto.

Los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres representan el colectivo con más contagios, mientras que, entre la población heterosexual, destaca la incidencia de sífilis en mujeres gestantes. Esto resultó en que la sífilis congénita haya pasado de 78 casos en 2023, a 140 en 2024, según datos de 14 países.

Llamamiento a la prevención y detección

El ECDC advierte que la sífilis transmitida de madre a hijo puede provocar secuelas de por vida, por lo que urge a que se optimice el cribado prenatal y se aseguren tratamientos que corten el contagio gestacional.

Sin embargo, Ciancio consideró que “proteger la salud sexual sigue siendo sencillo”, aconsejando el uso de preservativos con parejas nuevas o múltiples, además de hacerse la prueba en caso de tener síntomas, como dolor, secreción o úlcera.

Para frenar el incremento de estas infecciones, es también fundamental garantizar servicios de prevención al alcance de toda la población y facilitar las pruebas, además de agilizar los tratamientos y mejorar la notificación a las parejas sexuales. Por ello, el ECDC pide a las autoridades sanitarias que actualicen con urgencia sus estrategias nacionales y refuercen los sistemas de vigilancia. De no ser así, los problemas de salud se agravarán, igual que las desigualdades en el acceso a la atención médica.