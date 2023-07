Un «peligroso» objeto no identificado encalla en una playa australiana

Un misterioso y «peligroso» objeto ha sido descubierto en una remota playa de Australia, comunicó este lunes la Policía local, instando a la población a mantener una distancia segura del lugar del hallazgo.

El artefacto, de aproximadamente 2,5 metros de ancho por 3 metros de largo, tiene forma de un cilindro metálico y fue hallado el pasado domingo, reporta ABC News. Las autoridades locales han abierto una investigación para determinar su origen y naturaleza.

Mystery object: Australian police warn public away from huge cylinder found washed up on WA beach https://t.co/uF4oOnUjSf

La Agencia Espacial Australiana considera que se trataría de una parte de un cohete espacial.

Según Alice Gorman, experta en arqueología espacial, el objeto sería un tanque de combustible correspondiente a la tercera etapa de una nave espacial de la India.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.

The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

[More in comments] pic.twitter.com/41cRuhwzZk

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023