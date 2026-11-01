Un telescopio fuera de control de la NASA está a punto de caer a la Tierra

En agosto pasado, una misión no logró corregir la órbita del observatorio de 1,5 toneladas, lanzado hace más de dos décadas.

El telescopio Neil Gehrels Swift de la NASA está a punto de estrellarse en la Tierra, luego de que un intento fallido de rescate no lograra corregir su órbita. La Fuerza Espacial de EE.UU. prevé que la mayor parte del aparato, de 1,5 toneladas, se desintegre al ingresar en la atmósfera, reportó este domingo AP.

Sin embargo, ciertos componentes fabricados con tungsteno —un metal más denso que el plomo—, así como fragmentos de sus espejos, podrían llegar a la superficie. Según las estimaciones actuales, lo más probable es que los restos caigan en el océano el próximo viernes o en fechas cercanas.

Swift fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 para estudiar los estallidos de rayos gamma y supernovas, algunas de las explosiones más energéticas del universo. No obstante, la intensa actividad solar registrada en los últimos años hizo que el observatorio perdiera altura más rápido de lo habitual.

As the sun sets on NASA’s Swift mission, we celebrate more than 21 years of discoveries. Designed to catch gamma-ray bursts (GRBs), the universe’s most powerful explosions, Swift revolutionized our understanding of these high-energy events and showed how they can illuminate everything from the births of black holes to the history of the early universe. But Swift’s legacy extends far beyond gamma-ray bursts. Its rapid-response capabilities turned it one of astronomy’s first responders, alerting observatories around the world to fleeting cosmic events and helping usher in the era of multimessenger astronomy. The mission leaves behind a remarkable scientific legacy and a wealth of data that will continue to enable discoveries for years to come. — NASA History Office (@NASAhistory) October 26, 2026

La misión para rescatarlo fue cancelada el pasado agosto, después de que la nave LINK —lanzada un mes antes para elevar la órbita del aparato— sufriera fallos técnicos que no pudieron corregirse. LINK solo logró aproximarse a entre 12 y 15 kilómetros del telescopio. A fines de octubre, Swift se encontraba a una altura demasiado baja para mantenerse estable durante las observaciones, por lo que sus sistemas fueron apagados.