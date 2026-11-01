Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

Un telescopio fuera de control de la NASA está a punto de caer a la Tierra

En agosto pasado, una misión no logró corregir la órbita del observatorio de 1,5 toneladas, lanzado hace más de dos décadas.

Gráfico del Satelite proveído por la NASA.

El telescopio Neil Gehrels Swift de la NASA está a punto de estrellarse en la Tierra, luego de que un intento fallido de rescate no lograra corregir su órbita. La Fuerza Espacial de EE.UU. prevé que la mayor parte del aparato, de 1,5 toneladas, se desintegre al ingresar en la atmósfera, reportó este domingo AP.

Sin embargo, ciertos componentes fabricados con tungsteno —un metal más denso que el plomo—, así como fragmentos de sus espejos, podrían llegar a la superficie. Según las estimaciones actuales, lo más probable es que los restos caigan en el océano el próximo viernes o en fechas cercanas.

Swift fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 para estudiar los estallidos de rayos gamma y supernovas, algunas de las explosiones más energéticas del universo. No obstante, la intensa actividad solar registrada en los últimos años hizo que el observatorio perdiera altura más rápido de lo habitual.

La misión para rescatarlo fue cancelada el pasado agosto, después de que la nave LINK —lanzada un mes antes para elevar la órbita del aparato— sufriera fallos técnicos que no pudieron corregirse. LINK solo logró aproximarse a entre 12 y 15 kilómetros del telescopio. A fines de octubre, Swift se encontraba a una altura demasiado baja para mantenerse estable durante las observaciones, por lo que sus sistemas fueron apagados.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube