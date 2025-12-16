Una película para adultos grabada en la tumba de Camilo Sesto genera un cruce político en España

La grabación de una película para adultos en la tumba de Camilo Blanes Cortés, ​más conocido por su nombre artístico Camilo Sesto, desató una polémica en la ciudad española de Alcoy, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.

De acuerdo a lo reportado este martes por medios locales, el Partido Popular (PP) acusó al Gobierno municipal liderado por Toni Francés, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de ceder “un espacio que debería ser tratado con el máximo respeto institucional, cultural y moral”.

“Este hecho supone una grave falta de sensibilidad hacia la memoria del artista, hacia su familia y hacia el conjunto de alcoyanos, que entienden el cementerio como un lugar de recogimiento, respeto y dignidad, no como un escenario para actividades de este tipo”, sostuvo el PP.

En respuesta, el Gobierno local, que también está compuesto por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y por Compromís, alegó que solo dio permiso para dos tomas: una en la que un actor caminaba por una de las calles del cementerio municipal y otra en la que aparecía sentado en un banco frente a una tumba.

“No existe ninguna referencia en la solicitud ni en la sinopsis a la tumba de Camilo Sesto, ni a ningún elemento concreto del patrimonio funerario de la ciudad, y que las acusaciones lanzadas carecen de base documental”, contestó.

Además, desde el Ejecutivo local apuntaron que las escenas se grabaron en diciembre de 2024, cuando el mausoleo del reconocido cantautor aún no estaba finalizado y antes del traslado de sus cenizas.