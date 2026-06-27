Venezuela eleva a 1.430 muertos y 3.238 heridos por los terremotos y recibe ayuda internacional de nueve países

Venezuela enfrenta este sábado su cuarto día de emergencia tras los potentes terremotos del miércoles, con un balance oficial que se elevó a 1.430 muertos y 3.238 heridos.

Brigadas de rescate provenientes de nueve países, entre ellos Estados Unidos y España, participan activamente en las labores de búsqueda de sobrevivientes y atención a las víctimas.Mientras avanzan las operaciones, miles de civiles se movilizaron con ayuda humanitaria hacia el estado La Guaira, la zona más afectada. La masiva afluencia de vehículos provocó el colapso del tránsito en las principales vías de acceso, por lo que el Gobierno decidió restringir el ingreso de civiles a partir de las 20:00 horas locales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la militarización del estado para facilitar las operaciones de rescate y asistencia. Asimismo, informó que sostuvo conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo de su país.

“Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, detalló.

Rodríguez agregó que en las últimas horas arribaron equipos de rescate de Argentina, El Salvador, México, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos. Se espera la llegada de brigadas de Alemania e Italia en las próximas horas para reforzar las labores en las zonas más afectadas.