VIDEO El fuego arrasa la sede del Gobierno de Nepal

El palacio Singha Durbar, sede del Gobierno nepalés en Katmandú, la capital del país, fue incendiado por manifestantes que irrumpieron este martes en su interior y sigue ardiendo sin que tan si quiera se haya intentado apagar el fuego, que consumió el mobiliario y todos los documentos gubernamentales que estaban en el complejo.

El parlamento de Nepal envuelto en llamas El edificio albergaba las oficinas y departamentos principales, incluyendo las oficinas del primer ministro pic.twitter.com/RYA3OznJXY — RT en Español (@ActualidadRT) September 9, 2025