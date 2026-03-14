VIDEO Instante en el que se derrumba torre de un castillo en España

Este sábado se derrumbó una de las torres del castillo de Escalona, en la provincia española de Toledo, ante la mirada de vecinos y turistas que se encontraban en las inmediaciones.
El alcalde, Álvaro Gutiérrez Prieto, atribuyó el derrumbe a la acumulación de agua tras las intensas lluvias de las últimas semanas y advirtió de que la fortaleza permanecerá cerrada hasta que se realice una auditoría.
Según indicó, el derrumbe ocurrió media hora antes de que comenzaran las visitas programadas.
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— elDiario.es (@eldiarioes) March 14, 2026