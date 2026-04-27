Fuerzas Armadas de Honduras combaten y controlan siete incendios forestales durante el fin de semana

Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras participaron activamente durante el fin de semana en el combate y control de siete incendios forestales registrados en diferentes sectores del país.
A través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, los tres batallones de protección ambiental, y personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, se realizaron operaciones para sofocar los siniestros.
Las autoridades militares destacaron la rápida respuesta y el despliegue coordinado de efectivos para controlar los incendios y proteger las áreas afectadas.
Hasta el momento no se han detallado las zonas específicas donde se registraron los incendios ni las hectáreas afectadas.