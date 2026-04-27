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Fuerzas Armadas de Honduras combaten y controlan siete incendios forestales durante el fin de semana

Personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, junto a los tres batallones de protección ambiental y otras unidades militares, participaron en las labores.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Las fuerzas militares impidieron el avance del fuego.

Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras participaron activamente durante el fin de semana en el combate y control de siete incendios forestales registrados en diferentes sectores del país.

A través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, los tres batallones de protección ambiental, y personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, se realizaron operaciones para sofocar los siniestros.

Las autoridades militares destacaron la rápida respuesta y el despliegue coordinado de efectivos para controlar los incendios y proteger las áreas afectadas.

Hasta el momento no se han detallado las zonas específicas donde se registraron los incendios ni las hectáreas afectadas.

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