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VIDEO: Trump muestra un “ataque masivo contra Teherán que mató a muchos de los líderes militares de Irán”

El mandatario no especificó cuándo se produjo el bombardeo.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla @realDonaldTrump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado un video en TruthSocial en el que muestra, sin especificar la fecha, un “ataque masivo” contra la capital iraní.

“¡Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de manera pobre e imprudente, terminan, junto con muchas otras cosas, con este ataque masivo a Teherán!”, escribió el mandatario.

Anteriormente, Trump emitió un ultimátum a la nación persa, en el que aseguró que le quedan solo 48 horas para llegar a un acuerdo con EE.UU. o abrir el estrecho de Ormuz.”¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, aseveró.

Video del fuerte bombardeo…

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