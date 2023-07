Zuckerberg publica en Twitter por primera vez desde 2012 para burlarse de Musk en el lanzamiento de Threads

El fundador del gigante de las redes sociales Meta*, Mark Zuckerberg, publicó su primer tuit desde el año 2012 con motivo del lanzamiento de su nueva aplicación Threads, que aspira a rivalizar con Twitter.

El magnate compartió el famoso meme del Spiderman apuntando a otro Spiderman, en supuesta referencia al parecido entre ambas redes sociales.

El propietario de Twitter, Elon Musk, reaccionó a la noticia del lanzamiento respondiendo con un emoji llorando de risa al tuit de un usuario que publicó la imagen de un teclado con solo tres botones, ctrl, c y v (los cuales se usan para crear atajos para copiar y pegar), acompañada de la frase: «La nueva aplicación de Meta se ha creado completamente con este teclado».

Meta’s new app was built entirely using this keyboard: pic.twitter.com/RoRe6szEO0

— DogeDesigner (@cb_doge) July 6, 2023