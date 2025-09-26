Cuando la tenacidad rompe las barreras y los paradigmas: Jorge Luis Cruz en Walmart Nicaragua

Brindar oportunidades laborales sin sesgo de ningún tipo, tiene el poder de transformar vidas. Así lo refleja la historia de Jorge Luis Cruz Escobar, de 39 años, asociado de Walmart Nicaragua, quien después de un accidente en motocicleta adquirió una discapacidad en su brazo izquierdo. Lejos de rendirse, encontró en esta condición la fuerza para seguir adelante y hoy se desempeña con eficacia como auxiliar de bodega en una de las unidades de negocios de la compañía.

Su camino en la empresa comenzó en 2020 en la planta agroindustrial de carnes y embutidos ICI, y desde entonces ha demostrado que el talento no tiene barreras. Hoy está en el centro de distribución de frutas y vegetales Hortifruti de Managua, donde realiza labores clave en la descarga y clasificación de cajillas. Gracias a su perseverancia, ha desarrollado mayor rapidez y eficiencia en sus funciones, convirtiéndose en un colaborador indispensable para su equipo.

“Mi historia demuestra que los sueños no tienen límites cuando existen oportunidades. En Walmart encontré un lugar donde se me valora por lo que soy, por lo que puedo aportar y donde puedo crecer”, aseguró Jorge Luis.

El valor de un ambiente que abre puertas

Para Jorge Luis, el apoyo que promueve la compañía ha sido fundamental en su desarrollo: puede desempeñar sus labores sin necesidad de prótesis y sentirse tratado con igualdad. Además, destaca la organización del equipo, los beneficios que recibe como asociado y el acompañamiento cercano de sus jefaturas.

“Jorge Luis nos permite romper estereotipos y fomentar la empatía en el equipo. Es un asociado entusiasta, que nunca se limita y aporta al desarrollo colectivo. Su trayectoria fortalece a la empresa y refuerza una cultura de pertenencia y aprendizaje continuo”, reconoció María Marta Rodríguez, especialista sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.



La experiencia de Jorge Luis refleja cómo las oportunidades laborales equitativas son un motor de éxito compartido: mientras él desarrolla sus habilidades y proyecta un futuro dentro de Walmart como asistente —apoyado en sus estudios universitarios en mercadeo y ventas—, la empresa gana un talento leal, comprometido y motivador para sus compañeros.

“Para nosotros, Jorge Luis representa lo que significa creer en las personas más allá de cualquier circunstancia. Estamos convencidos que su caso inspira, pero, además, demuestra que abrir espacios justos y respetuosos no es un gesto, sino una inversión en el capital humano y un compromiso con la dignidad de la persona”, dijo la vocera.

Sin duda, la tenacidad y entusiasmo con los que se erigió Jorge Luis, le permitieron desafiarse a sí mismo, ponerse metas claras y superar cada obstáculo que se le interponía en el camino.

“Me siento orgulloso de formar parte de un equipo que cree en mí. Quiero que otras personas con discapacidad sepan que sí se puede, que hay empresas que confían y requieren de nosotros; que la discapacidad no es una limitante, por lo que podemos demostrar todo lo que somos capaces de hacer”, motivó este protagonista.