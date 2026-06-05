Zelenski envía una carta para negociar con Putin cara a cara: Trump la respaldó

La carta abierta del presidente Volodímir Zelenski proponiendo una reunión directa con Vladímir Putin llega en un momento de extrema fragilidad diplomática. Aunque la administración Trump ha respaldado de inmediato la iniciativa, los antecedentes recientes sugieren que estas cumbres suelen ser utilizadas por Moscú como herramientas de dilación. En febrero de 2026, las conversaciones de paz en Abu Dabi, en las que participó EE. UU., concluyeron en apenas tres horas sin avances significativos sobre el control territorial del Donbás.

El fantasma de las treguas fallidas

La oferta de un “alto el fuego total” durante las negociaciones es recibida con escepticismo por analistas y aliados europeos. Históricamente, entre 2014 y 2022, se pactaron 29 ceses al fuego y ninguno duró más de dos semanas. Expertos advierten que Rusia suele utilizar estas pausas no para lograr la paz, sino como una “pausa de recuperación” para reorganizar sus fuerzas tras sufrir pérdidas catastróficas. En marzo de 2026, Rusia registró un récord de 35.000 bajas mensuales, y el coste humano por cada kilómetro avanzado ha subido a 316 efectivos.

La fractura transatlántica y el factor Trump

El apoyo de Donald Trump a la cumbre y su insistencia en “concesiones mutuas” profundiza la división con los socios europeos. Según encuestas recientes, el 51% de los europeos occidentales considera a Trump un “enemigo” y rechaza cualquier acuerdo que implique apaciguar al Kremlin a costa de los valores europeos. Mientras Trump busca un éxito diplomático rápido, los aliados de la “Coalición de los Voluntarios” (35 estados) han institucionalizado su apoyo a Ucrania de forma independiente a Washington, temiendo que las concesiones premien una invasión que ha causado más de 15.000 muertes civiles documentadas por la ONU.

Una propuesta desde una posición de “impulso estratégico”

Zelenski lanza este llamado no desde la debilidad, sino desde un nuevo impulso estratégico observado en 2026:

Agotamiento ruso: Por primera vez, Rusia pierde más personal (940 diarios) del que puede movilizar (objetivo de 1.100).

Superioridad tecnológica: Ucrania ha neutralizado la ventaja rusa mediante el uso de IA en drones interceptores, superando la intensa interferencia electrónica enemiga.

Autosuficiencia industrial: La industria de defensa ucraniana ya cubre el 50% de sus necesidades y su capacidad manufacturera se ha multiplicado por 50.

En este escenario, el desafío de Zelenski a Putin (“no tengas miedo de salir de esta guerra”) parece ser una maniobra para obligar a Rusia a asumir el papel de saboteadora internacional si rechaza el diálogo, o a sentarse a la mesa cuando su economía de guerra finalmente comienza a estancarse y su infraestructura energética está severamente degradada.

La pregunta en Bruselas y Kyiv sigue siendo si Putin está realmente listo para negociar o si, como en Ginebra y Abu Dabi, la diplomacia será nuevamente interrumpida por una nueva oleada de misiles rusos.

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