7 entidades europeas sancionadas por China por la venta de armas a Taiwán

China ha impuesto restricciones a siete entidades europeas relacionadas con el sector de la defensa como represalia por vender de armas a Taiwán, según informó el Ministerio de Comercio chino.

Las limitaciones entran en vigencia de inmediato y buscan “salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con obligaciones internacionales, como la no proliferación” de armas, se desprende del comunicado.

Las entidades sancionadas son las compañías belgas FN Browning y FN Herstal; las checas Omnipol, SpaceKnow y Excalibur Army; el Instituto Checo de Investigación y Experimentación Aeronáutica VZLU Aerospace; y la alemana Hensoldt.

Se les prohíbe a los operadores de exportación suministrar artículos de doble uso a las siete entidades designadas.

Asimismo, organizaciones y particulares extranjeros también tienen prohibido transferir o proporcionar artículos de doble uso originarios de China a los entes mencionados.

“Las actividades relevantes en curso deberán detenerse de inmediato”, se indica en el documento.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

El gigante asiático se opone al suministro de armas a Taiwán y ha impuesto en varias oportunidades paquetes de sanciones contra el sector militar-industrial estadounidense, que es el principal proveedor armamentístico de la isla.