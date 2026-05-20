Bolivia expulsa a embajadora de Colombia por “injerencismo” de Petro a través de ella

El Gobierno de Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia en ese país, Elizabeth García, en medio de las tensiones diplomáticas con el presidente colombiano, Gustavo Petro.

La decisión fue publicada en un comunicado de la Cancillería boliviana, donde se informa que La Paz “ha decidido solicitar a la embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes”.

Según informó la cancillería de Bolivia, la decisión responde a la “injerencia constante” del mandatario colombiano y a un presunto apoyo al “movimiento desestabilizador” que, en opinión de las autoridades bolivianas, afecta la democracia del país andino.

La medida fue oficializada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en el que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira aseguró que la decisión se tomó “en ejercicio de sus atribuciones soberanas y en estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.

¿Cómo quedan las relaciones diplomáticas?

La Paz aclaró en el documento que esta decisión “no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia”.

Previamente, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, confirmó a Unitel que García había sido declarada persona ‘non grata’, en respuesta a las declaraciones del jefe de Estado colombiano.

“La embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana así como el endoso que hace el movimiento político desestabilizador de la democracia”, expresó el titular de Relaciones Exteriores.