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Casi 3.000 muertos reporta Venezuela tras el devastador terremoto doble

Según cifras oficiales, son más de 16.000 heridos y una cifra similar de damnificados.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Destrucción en Venezuela, específicamente en La Guaira, es masiva.

El número de muertos por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela la semana pasada asciende a 2.954, según los últimos datos proporcionados este sábado por el Gobierno del país suramericano.

Otras 16.592 personas resultaron heridas, mientras 16.309 perdieron su hogar. 80 refugios fueron desplegados para atender a los afectados.

A las labores de salvamento se sumaron un total de 3.281 rescatistas internacionales. Casi 27.000 voluntarios se movilizaron para apoyar la búsqueda y rescate y asistir a los damnificados.

Después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que estremecieron el norte del país la tarde del pasado 24 de junio, se han registrado 942 réplicas.

Los movimientos telúricos comprometieron la estructura de 856 edificios, mientras que otros 190 fueron reducidos a escombros.

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