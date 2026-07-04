“¿Y si sí?” ilumina la Torre Latinoamericana y México se prepara para el duelo clave ante Inglaterra en el Mundial 2026

Ciudad de México – Con el lema “¿Y si sí?” proyectado en la Torre Latinoamericana, uno de los símbolos más emblemáticos de la capital, México vive un ambiente de euforia y esperanza antes del partido más importante del Mundial 2026.

La Selección Mexicana enfrentará este domingo 5 de julio a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, buscando clasificar a los cuartos de final del torneo que se juega en casa.

La frase viral, que se ha convertido en un símbolo de motivación para millones de mexicanos, se iluminó el pasado viernes en la Torre Latinoamericana como parte de la campaña de apoyo al Tri.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con gran motivación tras vencer de forma contundente a Ecuador en dieciseisavos de final, mostrando una de sus mejores actuaciones en un Mundial, especialmente en la primera mitad. Su solidez defensiva ha sido clave: mantiene la portería invicta en todos sus partidos, un logro que comparte solo con España.

La Torre Latinoamericana se unió a la fiebre futbolera, luego de que en la cima del rascacielos se leyera el texto ”¿Y si sí?” como muestra de apoyo a la selección mexicana que jugará este próximo domingo contra Inglaterra. pic.twitter.com/FkTTEBFRjA — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) July 4, 2026

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, cuenta con figuras de talla mundial como Jude Bellingham, Harry Kane y Declan Rice. Sin embargo, la altitud de la Ciudad de México podría ser un factor a favor del Tri.El encuentro se jugará en un ambiente lleno de euforia, pero también con tensiones entre las aficiones de ambos equipos. México buscará repetir la fórmula ganadora: movilidad, presión alta, circulación rápida y convicción, tal como lo hizo ante Ecuador.

La ilusión está encendida. Este domingo, el Estadio Ciudad de México será testigo de un partido histórico.