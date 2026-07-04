Abogado de “El Chapo” en México dice que enviará a EE.UU. información sobre 32 presuntos funcionarios vinculados al narco

Ciudad de México – El abogado de Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”) en México, Gerardo Rincón Flores, anunció que enviará información a autoridades de Estados Unidos sobre 32 presuntos funcionarios vinculados al narcotráfico durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista en el programa “Me Lo Dijo Adela”, conducido por Adela Micha, Rincón Flores afirmó que la información ampliará una lista previa de diez personas y que incluirá a funcionarios “en activo”.

“De una lista de diez personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos”, declaró.

El litigante señaló que algunas de las personas mencionadas continúan desempeñando funciones públicas, mientras que otras ya no ocupan cargos o cuentan con licencia. “Entre Peña Nieto y Andrés Manuel, aunque lo nieguen, había gente. No sé si te has fijado que mucha gente que estaba con un gobierno ahora está con el otro”, agregó.

Sin presentar pruebas públicas durante la entrevista, Rincón Flores aseguró que la información que enviará a Estados Unidos podría tener “consecuencias relevantes” y que “cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo”.