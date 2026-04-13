Irán se pronuncia sobre el bloqueo marítimo anunciado por EE.UU.

El portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, ha calificado como “ilegal” y “un acto de piratería” la imposición por parte de Estados Unidos de restricciones al paso marítimo de buques en aguas internacionales.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran con claridad y determinación que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie”, aseveró el vocero.

En ese sentido, declaró que ningún puerto en el golfo Pérsico y el mar de Omán estará a salvo si los de su país se ven amenazados y reiteró que la defensa de los “derechos legítimos” de Irán en sus aguas territoriales es un deber natural de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

Leer también: Trump pone hora al inicio del bloqueo naval de Irán

“Como se ha afirmado en repetidas ocasiones, los buques vinculados con el enemigo no tienen ni tendrán derecho de paso por el estrecho de Ormuz. Mientras, seguirá permitido el paso por el estrecho a otros buques, de conformidad con la normativa de las Fuerzas Armadas”, afirmó, agregando que Irán aplicará “un mecanismo permanente” para controlar esa vía marítima.

Las declaraciones del portavoz se producen después de que Donald Trump anunciara que la Armada estadounidense interceptará cualquier barco que haya pagado peaje a Teherán por cruzar por el estrecho de Ormuz.

Ampliar: Trump: EE.UU. empezará el bloqueo del estrecho de Ormuz inmediatamente para impedir que Irán tenga ingresos