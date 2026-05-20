Comunidades indígenas de Guerrero denuncian violencia del crimen organizado piden ayuda a Donald Trump

Diversas comunidades indígenas del estado de Guerrero han alzado la voz para denunciar el clima de violencia e inseguridad que enfrentan a causa de la presencia de grupos del crimen organizado en la región.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y medios locales, habitantes de estas comunidades solicitaron apoyo y atención internacional ante lo que describen como un constante asedio por parte de organizaciones criminales que operan en la zona.

Los pobladores aseguran que viven bajo amenazas, desplazamientos forzados y temor permanente debido a los enfrentamientos y actividades ilícitas que afectan a varias localidades del estado.

En medio de la crisis, algunos sectores hicieron llamados dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de visibilizar la situación y presionar para que exista mayor atención sobre la problemática de seguridad que enfrenta Guerrero.

Video de la solicitud de apoyo a Trump ante posible falta de acción de la presidenta Claudia Sheinbaum…

Indígenas de Guerrero piden ayuda al Presidente Trump ante el asedio del narco en la zona ⚠️. Seguro que Claudia Sheinbaum va a decir que los indígenas son golpistas, de ultra derecha y oligarcas. Claudia Sheinbaum es la peor presidente de México y toda una MISERABLE. pic.twitter.com/YsIlPHHNRg — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 20, 2026

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido un pronunciamiento oficial específico sobre estas solicitudes, aunque autoridades federales han reiterado en ocasiones anteriores que continúan operativos de seguridad en distintas regiones afectadas por la violencia.

Guerrero es uno de los estados mexicanos con mayores índices de violencia vinculada al narcotráfico y la presencia de grupos armados, situación que durante años ha impactado especialmente a comunidades rurales e indígenas.