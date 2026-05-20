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Comunidades indígenas de Guerrero denuncian violencia del crimen organizado piden ayuda a Donald Trump

Habitantes aseguran vivir bajo amenazas constantes por parte de grupos armados en distintas zonas del estado

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Diversas comunidades indígenas del estado de Guerrero han alzado la voz para denunciar el clima de violencia e inseguridad que enfrentan a causa de la presencia de grupos del crimen organizado en la región.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y medios locales, habitantes de estas comunidades solicitaron apoyo y atención internacional ante lo que describen como un constante asedio por parte de organizaciones criminales que operan en la zona.

Los pobladores aseguran que viven bajo amenazas, desplazamientos forzados y temor permanente debido a los enfrentamientos y actividades ilícitas que afectan a varias localidades del estado.

En medio de la crisis, algunos sectores hicieron llamados dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de visibilizar la situación y presionar para que exista mayor atención sobre la problemática de seguridad que enfrenta Guerrero.

Video de la solicitud de apoyo a Trump ante posible falta de acción de la presidenta Claudia Sheinbaum…

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido un pronunciamiento oficial específico sobre estas solicitudes, aunque autoridades federales han reiterado en ocasiones anteriores que continúan operativos de seguridad en distintas regiones afectadas por la violencia.

Guerrero es uno de los estados mexicanos con mayores índices de violencia vinculada al narcotráfico y la presencia de grupos armados, situación que durante años ha impactado especialmente a comunidades rurales e indígenas.

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