Confirmado por la Casa Blanca rescate de los dos pilotos de EE.UU. en Irán

La Casa Blanca publicó un mensaje con motivo de celebración por el rescate de los dos pilotos estadounidenses que fueron derribados en territorio iraní durante la agresión de Washington a ese país.

“Que Dios bendiga a nuestras tropas y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, escribieron en su cuenta de X.

Previamente, el presidente Donald Trump anunció a través de sus redes sociales el rescate del segundo piloto estadounidense derribado en Irán y confirmó que llevaron a cabo las maniobras para salvar el primero en operaciones separadas dentro de territorio enemigo.

GOD BLESS OUR TROOPS AND GOD BLESS THE UNITED STATES OF AMERICA. pic.twitter.com/Dq3U5s1wrx — The White House (@WhiteHouse) April 5, 2026

“Primera vez en la historia militar”

“¡Lo conseguimos! […] ¡Y me complace anunciarles que ahora está sano y salvo!”, escribió el mandatario en su red Truth Social. “Esta es la primera vez en la historia militar que se ha rescatado a dos pilotos estadounidenses por separado, en lo más profundo del territorio enemigo”, agregó.

Trump indicó que el militar se encontraba “tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán” y que, aunque las fuerzas iraníes estaban muy cerca de su ubicación, él y la cúpula militar de Washington se encontraban monitoreando su posición “las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate”.

Según el mandatario, no se había confirmado oficialmente el rescate de ayer del piloto del F-15, para no poner en riesgo la segunda operación de rescate.

“Intenso tiroteo”

Previamente, Al Jazeera informó que el Ejército de EE.UU. había localizado al segundo ocupante del caza F-15E, y que el rescate se dio tras “un intenso tiroteo” durante la operación.

Según el medio, al menos cuatro personas perdieron la vida en la zona del rescate y una más resultó herida. Más tarde, se le informó al medio de que el número de fallecidos era mayor. El piloto del F-15 había sido rescatado por dos helicópteros militares de EE.UU. el mismo día del incidente, pero durante la extracción, el helicóptero que transportaba al piloto rescatado recibió fuego de armas ligeras y varios ocupantes resultaron heridos.

Previamente, Tasnim informó de que, tras el derribo del caza F-15E, ambos pilotos se eyectaron y cayeron dentro del territorio iraní, lo que llevó a las fuerzas estadounidenses a iniciar de inmediato una operación de búsqueda y rescate. Un experto militar citado por el medio sugirió, a partir de las marcas en la cola del aparato, que pertenecería a unidades del Comando Europeo del Ejército de EE.UU.

En paralelo, desde Teherán confirmaron el derribo de un A10 Warthog, que sobrevolaba las aguas del sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz. Fuentes del New York Times informan que el único piloto a bordo fue rescatado sano y salvo, sin proporcionar mayores detalles sobre cómo y dónde ocurrió específicamente el incidente.