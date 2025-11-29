Cuba denuncia interferencia electromagnética de EE.UU. en el Caribe

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de generar una “persistente interferencia electromagnética” en el espacio aéreo del Caribe, específicamente sobre Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en la región, calificado por Caracas como una agresión para apoderarse de sus recursos.

“Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de EE.UU. en la región”, escribió en X.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que estas medidas constituyen una “escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo Gobierno de esa hermana nación de nuestra América”.

La Administración de Donald Trump ha escalado esta jornada su agresión contra Venezuela, anunciando el cierre total del espacio aéreo sobre y alrededor del país caribeño. Esta medida se enmarca en la masiva operación militar desplegada por Washington en la región, la cual ha sido denunciada enérgicamente por Caracas, así como por gobiernos y organismos internacionales.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela. Justifica su despliegue militar, denominado operación ‘Lanza del Sur’, como una lucha contra el narcotráfico, acusando sin pruebas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar un cártel. Sin embargo, esta narrativa carece de sustento. Tanto la ONU como la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) señalan que Venezuela no es el itinerario principal para el tráfico de drogas hacia EE.UU., que utiliza mayoritariamente la ruta del Pacífico.

Como parte de esta supuesta lucha, se han realizado bombardeos contra embarcaciones, resultando en decenas de muertos sin que se hayan presentado evidencias de que se tratara de narcotraficantes. Expertos internacionales han condenado estos hechos como “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.