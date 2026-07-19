BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaDelantero de España explota contra los precios de la final del Mundial
Portada

Delantero de España explota contra los precios de la final del Mundial

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Delantero de la selección española Borja Iglesias.

El delantero de la selección española Borja Iglesias denunció públicamente el elevado coste de las entradas para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

A través de redes sociales, Iglesias compartió un mapa del estadio donde se disputará la final del certamen con los precios de reventa y los calificó de “una vergüenza”.

La publicación se ha vuelto viral a pocas horas del partido. Según los datos disponibles, las entradas en reventa partían desde los 7.000 dólares y llegaban hasta los 39.000 dólares, pero han alcanzado una media de 12.751 dólares, un precio superior al de la Super Bowl 2024. En la web oficial de la FIFA ya no quedan asientos normales, solo paquetes de asientos y servicios de lujo.

También te puede interesar

EE.UU. emite alerta mundial para sus ciudadanos por...

Duro golpe a estrategia energética de Rusia: China...

Irán detalla objetivos de EE.UU. golpeados y lanza...

Un senador de EE.UU. busca sancionar a Canadá...

China se pronuncia sobre las “políticas discriminatorias” de...

Tras semanas en silencio Delcy Rodríguez responde a...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign