Delantero de España explota contra los precios de la final del Mundial

El delantero de la selección española Borja Iglesias denunció públicamente el elevado coste de las entradas para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

A través de redes sociales, Iglesias compartió un mapa del estadio donde se disputará la final del certamen con los precios de reventa y los calificó de “una vergüenza”.

La publicación se ha vuelto viral a pocas horas del partido. Según los datos disponibles, las entradas en reventa partían desde los 7.000 dólares y llegaban hasta los 39.000 dólares, pero han alcanzado una media de 12.751 dólares, un precio superior al de la Super Bowl 2024. En la web oficial de la FIFA ya no quedan asientos normales, solo paquetes de asientos y servicios de lujo.